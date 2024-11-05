Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:35, 5 ноября 2024Наука и техника

Опровергнуто фундаментальное правило химии

Science: опровергнуто 100-летнее химическое правило Бредта
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Химики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали важное открытие, опровергнув фундаментальное правило органической химии, известное как правило Бредта, которое действовало почти 100 лет. Исследование, ставящее под сомнение это правило, опубликовано в журнале Science.

Органические молекулы, содержащие углерод, как правило, имеют определенные геометрические структуры. Молекулы, называемые олефинами, включают двойные связи между атомами углерода, и их атомы обычно лежат в одной плоскости. Правило Бредта, сформулированное в 1924 году, утверждало, что молекулы не могут иметь двойную связь углерод-углерод в кольцевом соединении между двумя циклами, так как это привело бы к искажению молекулы.

Тем не менее исследователи нашли способ создать молекулы, которые нарушают правило Бредта, называемые анти-Бредтовыми олефинами (ABO). Они использовали реакцию, в которой применяются силил (псевдо)галогениды и источник фторида для активации реакции элиминирования, создающей нестабильные ABO. Чтобы стабилизировать полученные молекулы, ученые добавили химическое вещество, которое захватывает нестабильные ABO и превращает их в доступные для анализа продукты.

Полученные данные показывают, что ABO могут быть синтезированы и захвачены для формирования новых структур, что открывает перспективы их практического применения. По словам авторов, традиционное правило о невозможности создания антибредтовых олефинов ограничивало химиков и мешало расширению кругозора в синтезе сложных молекул.

В ходе эксперимента ученые доказали, что реакция с ABO может генерировать трехмерные структуры, которые имеют особую ценность для фармацевтической промышленности. Такие структуры могут быть использованы при разработке новых лекарств и открывают возможности для создания синтетических молекул, ранее считавшихся невозможными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов. Его пытался завербовать агент КГБ в Норвегии

      Ирландский журналист заявил об опасном последствии роста кладбищ на Украине

      Участника СВО сделали новым спикером Думы в российском городе

      Молния ударила в цех по производству фейерверков и погубила двух женщин

      В подполье заявили об иностранцах среди украинских военкомов

      Россиянин удушил знакомого, завернул тело в палас и засыпал его цементной смесью

      Ирина Шейк появилась на публике в откровенном платье и толстовке

      Болельщики «Баварии» отказались от билетов на матч с «Шахтером»

      Бывший майор российской полиции устроил ДТП с тремя жертвами и получил срок

      25-летний россиянин дошел до Верховного суда после отказа в маникюре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше