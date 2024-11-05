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11:28, 5 ноября 2024Россия

Освобожденный из цыганского рабства участник СВО вернулся в зону боевых действий

Вызволенный из рабства в Ростовской области военный из Киргизии вернулся на СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Рустамжон Галимов

Рустамжон Галимов. Кадр: Telegram-канал Don Mash

Гражданин Киргизии Рустамжон Галимов, участвовавший в специальной военной операции (СВО) на стороне России, вернулся в зону боевых действий. Об этом пишет Don Mash в Telegram.

Ранее стало известно, что мужчина попал в трудовое рабство после выписки из госпиталя. Там у него отобрали военный билет, паспорт Киргизии, водительские права и телефон. За время нахождения в неволе у Галимова истек срок пребывания в России, и суд постановил депортировать его в Киргизию, где военному мог грозить тюремный срок за участие в СВО.

В результате Галимову удалось подписать новый контракт и вернуться на службу. При этом решение о депортации суд еще не отменил.

О том, что из рабства в Аксайском районе Ростовской области освободили 18 человек, сообщалось 21 октября. Как выяснилось, люди за еду работали на одной из местных ферм под надзором цыгана по прозвищу Батя. Вызволить их удалось после звонка одного из узников в полицию.

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Кроме того, президент Межрегионального общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, случай, когда россиянина в рабство заманили два человека, которые выдали себя за представителей «Ахмата». Они предложили заключить мужчине контракт, однако вместо воинской части отвезли его в частный дом, где избили и заявили, что теперь он будет работать на стройке или дворником.

ЖЗЛ
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