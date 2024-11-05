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20:15, 5 ноября 2024Силовые структуры

Освобожденный по болезни российский бизнесмен вышел из СИЗО и поедет в больницу

Глава «Биотэк» Шпигель вышел из СИЗО, его вскоре отправят в больницу на лечение
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Осужденного за взятки бизнесмена Шпигеля освободили от наказания

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

71-летний глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, освобожденный по болезни от наказания за дачу взяток бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву, вышел из СИЗО. Об этом ТАСС сообщил его адвокат.

По его словам, российский бизнесмен вскоре отправится в больницу на лечение.

Ранее 5 ноября Преображенский суд Москвы освободил Шпигеля от наказания из-за постоянного ухудшения здоровья. Он не отбыл из назначенного ему срока 7 лет 4 месяца и 14 дней. Об освобождении больного ходатайствовала прокуратура.

25 января суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии. Осужденный свою вину отрицал.

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