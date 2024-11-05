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11:51, 5 ноября 2024Силовые структуры

Прокуратура попросила освободить осужденного за взятки бизнесмена Шпигеля

В Москве прокуратура попросила суд освободить бизнесмена Шпигеля
Варвара Митина (редактор)
Борис Шпигель

Борис Шпигель. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве представитель прокуратуры обратился в Преображенский суд с просьбой освободить 71-летнего осужденного главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля от наказания. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве признали, что у Шпигеля есть заболевания, которые не позволяют ему отбывать наказание в колонии.

Ранее его адвокат Зарина Фарниева рассказывала «Ленте.ру», что состояние здоровья ее подзащитного постоянно ухудшается. Поэтому сторона защиты настаивает на освобождении, отмечала Фарниева.

Бориса Шпигеля задержали в ночь на 21 марта 2021 года в аэропорту, когда он прилетел из Израиля. Он стал фигурантом уголовного дела в отношении тогдашнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

По версии следствия, с июня 2019 по сентябрь 2020 года Шпигель через посредников передал Белозерцеву 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг за покровительство. В частности, в 2020 году Шпигель и его жена Екатерина подарили чиновнику часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей и автомобиль Mercedes. Правоохранители считают, что взамен Белозерцев оказывал покровительство фармацевтическому бизнесу пары.

25 января суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии. Сам осужденный отрицает свою вину.

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