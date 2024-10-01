Защита осужденного бизнесмена Шпигеля заявила о его критическом состоянии здоровья

Защита осужденного бизнесмена Шпигеля заявила о его критическом состоянии

Состояние здоровья 71-летнего осужденного главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля постоянно ухудшается, поэтому сторона защиты настаивает на его освобождении. Об этом «Ленте.ру» рассказала его адвокат Зарина Фарниева.

Фарниева сообщила, что в первые месяцы заключения состояние здоровья предпринимателя резко ухудшилось и сейчас этот процесс продолжается. Во время нахождения под стражей Шпигель дополнительно к уже имеющимся приобрел еще ряд тяжелых заболеваний.

По словам адвоката, 13 сентября комиссия специалистов во время медицинского освидетельствования подтвердила, что «каждый день нахождения Шпигеля в условиях СИЗО может стать для него последним». 3 сентября Преображенский суд Москвы зарегистрировал ходатайство защиты об освобождении осужденного от наказания из-за болезни.

Сначала заседание по этому вопросу назначили на 18 сентября, но затем отложили почти на три недели. Фарниева предположила, что это может быть связано с запросами в СИЗО о дополнительных документах или с высокой загрузкой судьи.

Адвокат напомнила, что бизнесмена никогда не доставляли в суд на заседания, потому что для этого требовался специальный транспорт и медицинское сопровождение. Больницы ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России часто ограничивала его участие до трех часов. У Шпигеля есть высокий риск фатального исхода от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, добавила Фарниева.

Бориса Шпигеля задержали в ночь на 21 марта 2021 года в аэропорту, когда он прилетел из Израиля. Он стал фигурантом уголовного дела в отношении тогдашнего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года Шпигель через посредников передал Белозерцеву 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг за покровительство. В частности, в 2020 году Шпигель и его жена Екатерина подарили чиновнику часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей и автомобиль Mercedes. Правоохранители считают, что взамен Белозерцев оказывал покровительство фармацевтическому бизнесу пары.

25 января суд в Москве приговорил Шпигеля к 11 годам колонии. Сам осужденный отрицает свою вину.