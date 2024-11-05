Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 5 ноября 2024Россия

Под Москвой мальчик попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом

В Подмосковье у ребенка из уха извлекли орех
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом. Врачи извлекли инородное тело, сообщили в Минздраве Московской области.

Со слов родителей, старший ребенок, играя, засунул в ухо младшему брату орех и не смог самостоятельного его достать. Буквально за несколько часов нахождения в ухе ребенка орех расширился от влажности, что усилило отек и боль.

Хирургическое вмешательство не потребовалось. Ребенка ввели в медикаментозный сон с сохранением всех функций организма, после чего провели манипуляцию по извлечению ореха из уха. Мальчика выписали из больницы на следующий день.

«Орехи и бобовые очень опасны при попадании в лор-органы. При соприкосновении с влажной средой они быстро разбухают и увеличиваются в размерах (...) Может начаться воспалительная реакция, усилятся боль и отек, ухудшится слух, могут появиться слизисто-гнойные выделения из наружного слухового прохода», — отметили в министерстве.

Ранее две жительницы Подмосковья независимо друг от друга пришли в больницу и пожаловались на шум в ушах. Врачи обнаружили внутри ушных раковин пациенток тараканов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России назвал единственный вариант урегулирования украинского кризиса

      Путину пожаловались на русский мат. Что он ответил?

      Дефицит торгового баланса США резко вырос

      В США назвали «план победы» Зеленского рецептом для продолжения конфликта

      Нефть подорожала до максимума с конца октября

      Двигатель самолета с пассажирами на борту вспыхнул во время взлета и попал на видео

      Захарова рассказала об открытости России к дружественным отношениям с Молдавией

      В МИД России раскрыли опасности химического терроризма Украины

      В США предрекли крах обороны ВСУ в Донбассе

      Путин заявил о борьбе за русский язык в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше