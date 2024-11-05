Под Москвой мальчик попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом

В Подмосковье у ребенка из уха извлекли орех

В Подмосковье ребенок попал в больницу с орехом в ухе после игр со старшим братом. Врачи извлекли инородное тело, сообщили в Минздраве Московской области.

Со слов родителей, старший ребенок, играя, засунул в ухо младшему брату орех и не смог самостоятельного его достать. Буквально за несколько часов нахождения в ухе ребенка орех расширился от влажности, что усилило отек и боль.

Хирургическое вмешательство не потребовалось. Ребенка ввели в медикаментозный сон с сохранением всех функций организма, после чего провели манипуляцию по извлечению ореха из уха. Мальчика выписали из больницы на следующий день.

«Орехи и бобовые очень опасны при попадании в лор-органы. При соприкосновении с влажной средой они быстро разбухают и увеличиваются в размерах (...) Может начаться воспалительная реакция, усилятся боль и отек, ухудшится слух, могут появиться слизисто-гнойные выделения из наружного слухового прохода», — отметили в министерстве.

Ранее две жительницы Подмосковья независимо друг от друга пришли в больницу и пожаловались на шум в ушах. Врачи обнаружили внутри ушных раковин пациенток тараканов.