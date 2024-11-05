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13:18, 5 ноября 2024Мир

Польша вложит миллиарды в производство боеприпасов

Reuters: Польша инвестирует в производство боеприпасов, объясняя это угрозой РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ayal Margolin / JINI / Globallookpress.com

Польша инвестирует 3 миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов или 72 миллиарда рублей) в производство крупнокалиберных боеприпасов, объясняя это угрозой нападения России. Об этом пишет Reuters.

«Целью законопроекта является создание возможностей для финансирования мероприятий, направленных на увеличение мощностей по производству боеприпасов», — приводит агентство текст нового закнопроекта.

Ранее стало известно, что военные из Польши и стран Балтии задумались об атаке на Санкт-Петербург в случае возможного конфликта с Россией.

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