Предсказана политика будущего президента США по Украине

Риттер: политика нового президента США по Украине будет отражать текущие реалии

Будущий президент США будет проводить политику по Украине, которая будет отражать текущие реалии. Политику следующего американского лидера предсказал бывший разведчик Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

По его словам, политика кандидата от демократов Камалы Харрис может быть больше связана с тем, «как сделать так, чтобы распад Украины не навредил США и НАТО». При этом он отметил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп «не заботится об этом так сильно, поэтому его политика может быть более резкой».

«США будут заниматься другими вопросами, в том числе продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который стал для американцев большой проблемой», — добавил Риттер.

Ранее аналитик Серхат Латифоглу заявил, что вероятность полного сокращения Западом военной помощи Украине в 2025 году очень велика. По его словам, в связи с этим тема мирных переговоров станет актуальной в первом полугодии следующего года.