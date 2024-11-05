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21:50, 5 ноября 2024Мир

Премьер Хорватии назвал президента «пуделем Путина» за отказ поддерживать ВСУ

Пленкович назвал президента Хорватии «пуделем Путина» за отказ поддержать ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича «пуделем Путина» из-за отказа поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и одобрить участие в инициативе Североатлантического альянса по содействию Киеву в сфере обучения и безопасности (NSATU). Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Хорватское радио и ТВ.

Это было сказано на заседании Сабора (парламента) после того, как оппозиционный депутат и мэр города Синь Биро Буль призвал главу правительства определить дату голосования по вопросу участия хорватских военных в инициативе НАТО по содействию Украине.

Политик заявил, что необходимо решить этот вопрос и перейти к проблемам Хорватии, как то снижение рождаемости, нелегальная миграция и отток молодежи. Пленкович заявил, что сейчас парламент наблюдает репетицию тех, кто не хочет, чтобы члены альянса и Евросоюза помогли Киеву. Премьер назвал это «тяжелым промахом в поиске алиби» за ошибочный политический выбор, который останется на совести оппозиции.

«Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича, что очень плохо для хорватской демократии», — сказал премьер-министр.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Страны будут сотрудничать в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь также идет о совместном оборонном производстве и локализации проектов на Украине. Кроме того, Хорватия обязалась поддержать Киев в разминировании. Она окажет помощь Украине в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах.

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