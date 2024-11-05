Премьер Хорватии назвал президента «пуделем Путина» за отказ поддерживать ВСУ

Пленкович назвал президента Хорватии «пуделем Путина» за отказ поддержать ВСУ

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал президента страны Зорана Милановича «пуделем Путина» из-за отказа поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и одобрить участие в инициативе Североатлантического альянса по содействию Киеву в сфере обучения и безопасности (NSATU). Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Хорватское радио и ТВ.

Это было сказано на заседании Сабора (парламента) после того, как оппозиционный депутат и мэр города Синь Биро Буль призвал главу правительства определить дату голосования по вопросу участия хорватских военных в инициативе НАТО по содействию Украине.

Политик заявил, что необходимо решить этот вопрос и перейти к проблемам Хорватии, как то снижение рождаемости, нелегальная миграция и отток молодежи. Пленкович заявил, что сейчас парламент наблюдает репетицию тех, кто не хочет, чтобы члены альянса и Евросоюза помогли Киеву. Премьер назвал это «тяжелым промахом в поиске алиби» за ошибочный политический выбор, который останется на совести оппозиции.

«Они становятся, как и Миланович, пуделями Путина, они теперь еще и пудели Путина и Милановича, что очень плохо для хорватской демократии», — сказал премьер-министр.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке. Страны будут сотрудничать в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Речь также идет о совместном оборонном производстве и локализации проектов на Украине. Кроме того, Хорватия обязалась поддержать Киев в разминировании. Она окажет помощь Украине в гуманитарной, энергетической, правовой и научной сферах.

