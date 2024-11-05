Путин пожелал Белоруссии успешных президентских выборов

Путин пожелал Белоруссии успешного проведения президентских выборов

Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения президентских выборов в январе 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов», — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил высокую динамику, которую приобрели в последнее время братские российско-белорусские отношения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед властями страны стоит задача провести избирательную кампанию так, «чтобы комар носа не подточил». Он призвал создать для кандидатов и избирательных комиссий надлежащие условия.