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14:10, 5 ноября 2024Бывший СССР

Путин пожелал Белоруссии успешных президентских выборов

Путин пожелал Белоруссии успешного проведения президентских выборов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Президент России Владимир Путин пожелал Белоруссии успешного проведения президентских выборов в январе 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пользуясь случаем, пожелаю белорусским друзьям успешного проведения запланированных на январь следующего года президентских выборов», — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил высокую динамику, которую приобрели в последнее время братские российско-белорусские отношения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед властями страны стоит задача провести избирательную кампанию так, «чтобы комар носа не подточил». Он призвал создать для кандидатов и избирательных комиссий надлежащие условия.

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