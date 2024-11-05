Путин рассказал о красоте украинского языка и проблемах коренизации

Путин: нельзя заставлять разговаривать на украинском языке

Украинский язык имеет красоту и прелесть, но нельзя заставлять людей разговаривать на нем. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России, передает РИА Новости.

«Эта политика коренизации, она проводилась достаточно агрессивно, настойчиво, повторяю, просто реально заставляли людей изучать украинский язык, людей, которые считали родным своим языком русский», — рассказал президент.

По его словам, украинская культура имеет свою красоту, но сейчас, когда, по его словам, больше внимания уделяется русскому языку, не стоит повторять ошибок прошлого.

Ранее Путин заявил, что России нужно выработать подход к работе с не знающими русского языка или плохо владеющими им детьми мигрантов. Как заявил глава государства, подход к таким детям должен работать на федеральном уровне.