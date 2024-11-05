Раскрыт механизм развития болезни Паркинсона

Cell: раскрыты активирующие болезнь Паркинсона структуры РНК

Ученые Университета Кумамото раскрыла механизм, лежащий в основе образования вредных белковых агрегатов, приводящих к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Специалисты установили, что структуры РНК, известные как G-квадруплексы (G4), играют ключевую роль в активации агрегации белка α-синуклеина, связанного с нейродегенерацией. Эти четырехцепочечные структуры формируются в ответ на клеточный стресс и служат своеобразными «строительными лесами», на которых α-синуклеин переходит в патологическую форму, способную агрегировать.

Исследователи провели моделирование процессов на животных и эксперименты с 5-аминолевулиновой кислоты (5-АЛК) для блокирования образования G4. Это соединение было введено мышам, проявляющим симптомы, схожие с признаками болезни Паркинсона, что позволило наблюдать за эффектом на уровне клеток.

Исследователи обнаружили, что стресс, связанный с повышением уровня кальция в клетках, способствует образованию структур G4, которые затем привлекают α-синуклеин и запускают его агрегацию. Такое патологическое состояние α-синуклеина в дальнейшем повреждает нейроны, что приводит к прогрессированию двигательных симптомов и ухудшению состояния клеток мозга.

Применение 5-АЛК показало, что это соединение эффективно препятствует агрегации α-синуклеина и даже тормозит развитие двигательных симптомов у подопытных животных. Этот эффект открывает перспективу для создания препаратов, направленных на раннюю профилактику нейродегенеративных заболеваний. Дальнейшие исследования могут расширить сферу применения этой терапии и на другие заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, что значительно повысит ее значимость для медицины.