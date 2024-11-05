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03:00, 5 ноября 2024Мир

Раскрыто главное отличие России от США

Экс-разведчик Скотт Риттер рассказал о главных отличиях России от США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Русским комфортно быть самими собой, а американцам нет, что качественно отличает Россию от всего западного мира. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Я не люблю играть в такие игры [сопоставлять Россию и США], сравнивая яблоки и апельсины. У нас совершенно разные исторические пути и культурные веяния. Русским сегодня комфортно быть русскими, американцам американцами — нет», — рассказал военный аналитик.

Скотт Риттер при этом подчеркнул, что сегодня США переживают этап упадка, сопоставимый с периодом России в 1990-е годы. Однако он добавил, что верит в способность американского общества выйти из кризиса в дальнейшем будущем.

По его словам, Россия же усилилась за прошедшие годы, чего страны Запада до сих пор не понимают.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прокомментировал отношения кандидата в президенты США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его мнению, Трамп инстинктивно хочет нормализовать отношения с российским лидером.

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