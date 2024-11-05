Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 5 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности газовых плит

Врач Поликанова: газовые плиты способны нанести серьезный вред здоровью
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Казакови / Коммерсантъ

Газовые плиты способны нанести серьезный вред здоровью при неразумном использовании. Об опасности такого оборудования предупредила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова, пишет «Прайм».

Речь идет, например, об использовании газовых плит для обогрева помещений. «Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности», — пояснила врач.

Дело в том, что в таких условиях образуется угарный газ — его присутствие и воздействие трудно заметить. Если вовремя не помочь человеку покинуть опасное помещение, он не выживет, предупредила Поликанова.

Также при нерациональном использовании газовых плит повышается риск возникновения заболеваний органов дыхания — в том числе бронхиальной астмы. Продукты горения раздражают дыхательные пути, подчеркнула пульмонолог.

Ранее ученые выяснили, что газовые плиты преждевременно уносят жизни 40 тысяч жителей Европы и Великобритании. Во время работы такие плиты выделяют диоксид азота и твердые частицы, вызывающие респираторные заболевания и ведущие летальному исходу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Казахстана скопились сотни фур

      ВС России продвинулись к Курахово

      41-летняя МакSим показала фигуру в бикини

      Влияние президентских выборов в США на экономику Ирана оценили

      Песков рассказал о склонности жителей Приднестровья не поддерживать власти Молдавии

      Россиянин влез в квартиру к бывшей жене и перерезал газовые трубы

      SpaceX запустила деревянный спутник

      Турция списала бывшей республике СССР долги на миллионы долларов

      Ученый озвучил новую версию исчезновения острова в российском регионе

      Россиян предупредили об опасных токсинах в томатном соке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше