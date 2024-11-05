Россиян предупредили об опасности газовых плит

Врач Поликанова: газовые плиты способны нанести серьезный вред здоровью

Газовые плиты способны нанести серьезный вред здоровью при неразумном использовании. Об опасности такого оборудования предупредила врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Елена Поликанова, пишет «Прайм».

Речь идет, например, об использовании газовых плит для обогрева помещений. «Чтобы тепло не выветривалось, хозяева плотно закрывают форточки, заклеивают вентиляционные отверстия, уничтожают любой сквозняк, не понимая, что тем самым подвергают свою жизнь опасности», — пояснила врач.

Дело в том, что в таких условиях образуется угарный газ — его присутствие и воздействие трудно заметить. Если вовремя не помочь человеку покинуть опасное помещение, он не выживет, предупредила Поликанова.

Также при нерациональном использовании газовых плит повышается риск возникновения заболеваний органов дыхания — в том числе бронхиальной астмы. Продукты горения раздражают дыхательные пути, подчеркнула пульмонолог.

Ранее ученые выяснили, что газовые плиты преждевременно уносят жизни 40 тысяч жителей Европы и Великобритании. Во время работы такие плиты выделяют диоксид азота и твердые частицы, вызывающие респираторные заболевания и ведущие летальному исходу.