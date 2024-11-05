Россиянин попытался отсудить почти 600 тысяч рублей у лотереи. Почему ему отказали в выигрыше?

Суд отклонил иск москвича, хотевшего отсудить у лотереи 566 тысяч рублей

В Москве мужчина пытался отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей, хотя выиграл всего около двух тысяч. Кузьминский суд Москвы отклонил иск, передает РИА Новости.

Москвич купил 12 лотерейных билетов и обратился в «Государственные спортивные лотереи» с заявлением о выдаче 566 тысяч рублей. Мужчине отказали, после чего он обратился в суд с иском о защите прав потребителей и требованием выплатить ему заявленную сумму.

Представитель лотереи в суде возражал и настаивал, что два билета мужчины были «пустыми», а сумма выигрыша по остальным составила лишь 1610 рублей. В суде отклонили иск москвича на основании того, что конкурсы, игры, пари и азартные игры нормами законодательства о защите прав потребителей не регулируются.

Истец оспорил отказ в Мосгорсуде, дата рассмотрения его жалобы пока не назначена.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Минфин предложил изменить налогообложение лотерей

В январе 2024 года Министерство финансов России решило увеличить поступления в бюджет от лотерей, изменив систему налогообложения отрасли.

В ведомстве предложили собирать с операторов лотерей не 10 процентов разницы между суммой доходов и объемом призового фонда, а пять процентов от всей выручки за отчетный квартал, начиная с 1 января 2025 года. При этом с начала 2026 года ставку планируется увеличить до шести процентов.

Таким образом, в Минфине РФ планируют увеличить поступления в бюджет с 3,2 миллиарда рублей в год до 4,8 и 5,7 миллиарда соответственно.

Заработанные на лотереях средства будут использоваться для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва.

Фото: Евгений Разумный/Коммерсантъ

В России предложили проводить всероссийскую лотерею для новорожденных

Ранее в Госдуме предложили запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость. Предлагается ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

В соответствии с инициативой, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа. Победители будут торжественно объявляться, а их родители — получать награды.

При этом, как рассказали в Госдуме, похожие инициативы уже были реализованы на местном уровне, например, в Ленинградской области и Хабаровске.