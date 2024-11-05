Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 5 ноября 2024Экономика

Россиянин попытался отсудить почти 600 тысяч рублей у лотереи. Почему ему отказали в выигрыше?

Суд отклонил иск москвича, хотевшего отсудить у лотереи 566 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве мужчина пытался отсудить у «Русского лото» 566 тысяч рублей, хотя выиграл всего около двух тысяч. Кузьминский суд Москвы отклонил иск, передает РИА Новости.

Москвич купил 12 лотерейных билетов и обратился в «Государственные спортивные лотереи» с заявлением о выдаче 566 тысяч рублей. Мужчине отказали, после чего он обратился в суд с иском о защите прав потребителей и требованием выплатить ему заявленную сумму.

Представитель лотереи в суде возражал и настаивал, что два билета мужчины были «пустыми», а сумма выигрыша по остальным составила лишь 1610 рублей. В суде отклонили иск москвича на основании того, что конкурсы, игры, пари и азартные игры нормами законодательства о защите прав потребителей не регулируются.

Истец оспорил отказ в Мосгорсуде, дата рассмотрения его жалобы пока не назначена.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Минфин предложил изменить налогообложение лотерей

В январе 2024 года Министерство финансов России решило увеличить поступления в бюджет от лотерей, изменив систему налогообложения отрасли.

В ведомстве предложили собирать с операторов лотерей не 10 процентов разницы между суммой доходов и объемом призового фонда, а пять процентов от всей выручки за отчетный квартал, начиная с 1 января 2025 года. При этом с начала 2026 года ставку планируется увеличить до шести процентов.

Материалы по теме:
«О чем мечтали люди» Коллекционер из Башкортостана рассказал о ценности лотерейных билетов разных времен
«О чем мечтали люди»Коллекционер из Башкортостана рассказал о ценности лотерейных билетов разных времен
28 октября 2024
Как менялось «Спортлото». Что помогло возрождению лотерейной традиции в России
Как менялось «Спортлото».Что помогло возрождению лотерейной традиции в России
10 января 2024
«Национальная Лотерея» сделала миллионерами сотни россиян. Как они смогли разбогатеть?
«Национальная Лотерея» сделала миллионерами сотни россиян.Как они смогли разбогатеть?
Реклама
17 сентября 2024

Таким образом, в Минфине РФ планируют увеличить поступления в бюджет с 3,2 миллиарда рублей в год до 4,8 и 5,7 миллиарда соответственно.

Заработанные на лотереях средства будут использоваться для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва.

Фото: Евгений Разумный/Коммерсантъ

В России предложили проводить всероссийскую лотерею для новорожденных

Ранее в Госдуме предложили запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость. Предлагается ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.

В соответствии с инициативой, участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа. Победители будут торжественно объявляться, а их родители — получать награды.

При этом, как рассказали в Госдуме, похожие инициативы уже были реализованы на местном уровне, например, в Ленинградской области и Хабаровске.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет интересно». Трамп заявил, что может проиграть на выборах президента США

      Россиянина задержали за махинации с сим-картами и доступом к «Госуслугам»

      Российские войска ударили по 12 украинским бригадам в Курской области

      Путин назвал ошибочным курс Запада на эскалацию украинского кризиса

      В Польше заявили об опасности для страны из-за ссоры с Россией

      В России рассказали о снятых в павильоне кадрах «Аполлона-11»

      Путин пожелал Белоруссии успешных президентских выборов

      Глава еще одного российского региона объявил об отставке

      В Литве рассказали о новой предоставленной помощи Украине

      Стало известно о продвижении ВС России у Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше