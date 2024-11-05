69-я параллель
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11:08, 5 ноября 202469-я параллель

Cозвонившийся с Путиным россиянин увидел летящую ракету

Созвонившаяся с Путиным семья Пяк понаблюдала за пуском ракеты с Восточного
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Семья оленеводов Пяк из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увидела летящую с космодрома Восточный ракету «Союз-2.1б». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 89», публикующий новости администрации региона.

По информации издания, россиян пригласили понаблюдать за запуском после звонка президента России Владимира Путина, состоявшегося в апреле этого года. Тогда глава государства позвонил Енксе и Зое Пяк и поздравил их с 50-летием совместной жизни.

Рядом с местом пуска находился не только созвонившийся с Путиным россиянин и его семья, но также и 150 лучших учеников со всей России.

Ранее жителей Якутии предупредили об опасности из-за обломков космической ракеты. По сообщению властей, 5 ноября, после запуска, на территорию региона упадут сразу несколько частей аппарата — головной обтекатель, центральный блок и хвостовой отсек.

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