Российский блогер нашел крышку из фольги в бургере из «ВкусВилла»

В Москве блогер нашел в бургере из «ВкусВилла» крышку из фольги

Блогер Romancev768 нашел крышку из фольги в бургере из «ВкусВилла», который он заказал доставкой в Москве. Об этом россиянин сообщил в своем Telegram-канале.

«В бургер положили свернутую крышку от сметаны. Интересно, как на них в суд подать. Я шикарно так откусил этой упаковки», — написал он.

После огласки ему якобы позвонил руководитель контроля качества магазина и сообщил, что повар действительно положил вместе с котлетой фольгу в блюдо. Он также заверил, что злого умысла у работника кухни не было.

Ранее у сотни людей выявили отравление зефиром. Пострадавшие жаловались на диарею и тошноту. На заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове тогда обвинили людей в переедании продукции. Затем Роспотребнадзор приостановил работу «Сокола». В ведомстве тогда отметили, что на предприятии производился зефир без сахара, который в дальнейшем продавался в сетях супермаркетов «ВкусВилл», «Лента», а также магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».