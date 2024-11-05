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20:30, 5 ноября 2024Россия

Российский блогер нашел крышку из фольги в бургере из «ВкусВилла»

В Москве блогер нашел в бургере из «ВкусВилла» крышку из фольги
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Бархатов / ТАСС

Блогер Romancev768 нашел крышку из фольги в бургере из «ВкусВилла», который он заказал доставкой в Москве. Об этом россиянин сообщил в своем Telegram-канале.

«В бургер положили свернутую крышку от сметаны. Интересно, как на них в суд подать. Я шикарно так откусил этой упаковки», — написал он.

После огласки ему якобы позвонил руководитель контроля качества магазина и сообщил, что повар действительно положил вместе с котлетой фольгу в блюдо. Он также заверил, что злого умысла у работника кухни не было.

Ранее у сотни людей выявили отравление зефиром. Пострадавшие жаловались на диарею и тошноту. На заводе «Сокол» в подмосковном Дмитрове тогда обвинили людей в переедании продукции. Затем Роспотребнадзор приостановил работу «Сокола». В ведомстве тогда отметили, что на предприятии производился зефир без сахара, который в дальнейшем продавался в сетях супермаркетов «ВкусВилл», «Лента», а также магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

ЖЗЛ
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