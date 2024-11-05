Российский стилист назвал самые модные мужские джинсы

Стилист Денис Гаврилов: темно-синие мужские джинсы прямого кроя остаются модными

Российский стилист Денис Гаврилов назвал самые модные мужские джинсы. Соответствующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь эксперт заявил, что модными остаются брюки из денима прямого кроя темно-синего цвета. Помимо этого, он подчеркнул, что выбирать стоит те модели, которые долгое время будут актуальными.

К таким относятся джинсы прямого кроя, со средней или чуть завышенной посадкой на талии, из плотного денима темно-синего цвета без светлого градиента. Плюс важно, чтобы модель была правильной длины — ниже щиколотки Денис Гаврилов российский стилист

Упомянутые изделия специалист предложил носить с пиджаком и лоферами, с кардиганом и дерби или со свитшотом и кедами. В то же время Гаврилов обратил внимание на багги — штаны широкого кроя с потертостями и грязным эффектом.

Вдобавок стилист посоветовал мужчинам приобрести на зиму джинсы из вельвета. При этом особенно удачными он назвал коричневый, синий, бежевый, серый или черный цвета.

Ранее в ноябре стилист Рогов назвал модную вещь на осень и зиму. Эксперт призвал россиянок носить меховые шарфы в стиле барбадосской певицы Рианны.