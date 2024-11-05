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06:23, 5 ноября 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына предрекла войну в случае нарушения паритета на Корейском полуострове

Ким Е Чжон: нарушение паритета на Корейском полуострове означает войну
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

Нарушение паритета на Корейском полуострове между Северной Кореей и «их врагами» означает войну. Такое развитие событий предрекла сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, северокорейский политик Ким Е Чжон, ее заявление передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, недавние совместные воздушные учения США, Южной Кореи и Японии направлены против КНДР и в дальнейшем эти три страны продолжат усиливать военное сотрудничество, направленное против республики.

«Это служит очередным явным действенным объяснением самого враждебного и опасного агрессивного нутра врагов против нашей Республики, одновременно с этим очередным совершенным примером, свидетельствующим правоту и актуальность выбранной и проводимой нами линии на укрепление ядерных вооруженных сил. Сегодня нарушение паритета сил между врагами и нами на Корейском полуострове и в регионе — это сразу означает войну, — такова объективная действительность, которой нельзя отрицать», — подчеркнула Ким Е Чжон.

Ранее Ким Е Чжон заявила, что Украина и Южная Корея одинаковые, как две капли воды, и ведут себя как «невоспитанные собаки, выпестованные США».

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