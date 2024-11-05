Стало известно имя убитого при попытке прорыва ДРГ наемника из США

В составе ликвидированной в Брянской области ДРГ служил наемник из США Навроцки

Американский морпех в отставке Кори Навроцки был ликвидирован при попытке прорыва украинской ДРГ в Брянскую область в конце октября. Об этом пишет Newsweek.

Первым о гибели солдата сообщило издание Northpennnow из Пенсильвании, где наемник родился. Отмечается, что житель Лансдейла дважды был награжден медалью «Пурпурное сердце». Навроцки на протяжении 20 лет служил сержантом артиллерии в различных подразделениях морской пехоты, в том числе в Вашингтоне.

Помимо этого, Навроцки, по данным СМИ, участвовал в нескольких миссиях в Ираке, Кувейте, Афганистане и Калифорнии. Ушел в отставку он в 2021 году. На Украину солдат прибыл два месяца назад, 4 сентября получил в Киеве военный билет.

29 октября стало известно, что в Брянской области ликвидировали наемника из 75-го рейнджерского полка глубинной разведки Вооруженных сил США.