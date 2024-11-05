112: телеведущая Арина Шарапова обратилась в полицию из-за поддельной косметики

Российская телеведущая и журналистка Арина Шарапова обратилась в полицию из-за поддельной косметики. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

63-летняя знаменитость приобрела средства на 44 тысячи рублей, но их качество показалось ей сомнительным. В связи с этим она не стала ими пользоваться и обратилась в полицию.

Известно, что это не первый случай, когда звезды российского шоу-бизнеса лишаются денег из-за поддельной косметики. Ранее жена советского и российского кинорежиссера Никиты Михалкова, модель и общественный деятель Татьяна Михалкова связалась с неизвестной женщиной, которая представилась генеральным директором Центрального универсального магазина (ЦУМ). Она рассказала супруге кинематографиста, что проводится ликвидация товара известных косметических брендов со скидкой до 70 процентов. Михалкова заинтересовалась предложением и разослала сообщение своим подругам, предположительно, Арине Шараповой и жене режиссера Владимира Досталя Мариам.

Кроме того, на данную аферу попала гимнастка Ляйсан Утяшева. Ее помощники оформили заказ с поддельными духами премиальной марки Chanel и кремами из ЦУма со скидкой 70 процентов. Тогда общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.