Жена Никиты Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой из ЦУМа

Жена советского и российского кинорежиссера Никиты Михалкова, модель и общественный деятель Татьяна Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

77-летней супруге кинематографиста написала неизвестная женщина, которая представилась генеральным директором Центрального универсального магазина (ЦУМ). Она рассказала Михалковой, что в настоящий момент проводится ликвидация товара известных косметических брендов со скидкой до 70 процентов. Кроме того, неизвестная пообещала бонусный подарок к ее заказу за рекомендацию друзьям. Михалкова заинтересовалась предложением и разослала сообщение своим знакомым, предположительно, журналистке Арине Шараповой и жене режиссера Владимира Досталя Мариам.

Пострадавшие приобрели косметику и перевели деньги на банковскую карту женщины. Курьер доставил заказы и оставил у двери. При распаковке выяснилось, что косметика оказалась поддельной, а сама мошенница пропала. После инцидента Михалкова и ее знакомые обратились в полицию. Точная сумма ущерба уточняется. Отмечается, что Михалкова не хочет выходить на связь с журналистами, а Шарапова отказалась комментировать ситуацию.

Известно, что ранее на данную аферу попалась российская гимнастка Ляйсан Утяшева. Ее помощники оформили заказ с поддельными духами люксового бренда Chanel и кремами из ЦУма со скидкой в 70 процентов. Тогда общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что российский дизайнер, модель и актриса Евгения Павлин нарвалась на мошенников и лишилась миллиона рублей.