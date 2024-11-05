Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:22, 5 ноября 2024Ценности

Жена Никиты Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой

Жена Никиты Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой из ЦУМа
Мария Винар
Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жена советского и российского кинорежиссера Никиты Михалкова, модель и общественный деятель Татьяна Михалкова лишилась денег из-за аферы с поддельной косметикой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

77-летней супруге кинематографиста написала неизвестная женщина, которая представилась генеральным директором Центрального универсального магазина (ЦУМ). Она рассказала Михалковой, что в настоящий момент проводится ликвидация товара известных косметических брендов со скидкой до 70 процентов. Кроме того, неизвестная пообещала бонусный подарок к ее заказу за рекомендацию друзьям. Михалкова заинтересовалась предложением и разослала сообщение своим знакомым, предположительно, журналистке Арине Шараповой и жене режиссера Владимира Досталя Мариам.

Материалы по теме:
Бренды приучили людей тоннами скупать дешевые вещи. Как в результате весь мир стал носить одежду ужасного качества?
Бренды приучили людей тоннами скупать дешевые вещи. Как в результате весь мир стал носить одежду ужасного качества?
28 октября 2024
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022

Пострадавшие приобрели косметику и перевели деньги на банковскую карту женщины. Курьер доставил заказы и оставил у двери. При распаковке выяснилось, что косметика оказалась поддельной, а сама мошенница пропала. После инцидента Михалкова и ее знакомые обратились в полицию. Точная сумма ущерба уточняется. Отмечается, что Михалкова не хочет выходить на связь с журналистами, а Шарапова отказалась комментировать ситуацию.

Известно, что ранее на данную аферу попалась российская гимнастка Ляйсан Утяшева. Ее помощники оформили заказ с поддельными духами люксового бренда Chanel и кремами из ЦУма со скидкой в 70 процентов. Тогда общая сумма ущерба составила 110 тысяч рублей.

В марте сообщалось, что российский дизайнер, модель и актриса Евгения Павлин нарвалась на мошенников и лишилась миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские ноутбуки впервые обогнали американские по продажам. С чем это связано?

      В ДНР оценили заявления Киева о призыве женщин в ВСУ

      В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» нашли картельный сговор

      Маленькая победа в лотерее помогла мужчине выиграть 4,8 миллиона рублей

      У российского туриста случился приступ в горах

      Германия получила часть компенсационных выплат от «Газпрома»

      Россиянин поссорился с супругой в общежитии и поджег ее

      Освобожденный из цыганского рабства участник СВО вернулся в зону боевых действий

      Похитители имущества Минобороны причастны к еще одному хищению на 700 миллионов рублей

      Россиянин решил прогреть машину и сжег ее дотла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше