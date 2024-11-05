Трамп заявил о намерении Харрис развязать войну на Ближнем Востоке

Трамп заявил о намерении Харрис начать войну на Ближнем Востоке в случае победы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил своего оппонента Камалу Харрис в намерении развязать в случае победы на выборах войну на Ближнем Востоке с миллионами жертв. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в X.

«Камала и ее кабинет милитаристов вторгнутся на Ближний Восток, убьют миллионы мусульман и начнут третью мировую войну», — заявил политик.

Ранее Харрис призвала сограждан перевернуть страницу истории Соединенных Штатов, написанную под влиянием ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. «У нас есть возможность на этих выборах наконец перевернуть страницу десятилетия Дональда Трампа, который тратит все свое время, пытаясь держать нас разделенными и боящимися друг друга», — отметила она.