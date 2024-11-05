Уролог назвал семь самых вредных для потенции продуктов

Уролог, андролог, хирург Марк Гадзиян назвал семь самых вредных для потенции продуктов. От их употребления доктор предостерег в своем Telegram-канале.

Одним из таких продуктов врач назвал фастфуд. Гадзиян объяснил, что фастфуд содержит трансжиры, которые повышают уровень холестерина, что негативно сказывается на кровообращении, в том числе и к половым органам. Кроме того, он назвал вредными для потенции переработанные мясные продукты (например, бекон и колбасы), а также консервы.

Вредны для потенции и сладости, добавил Гадзиян. «Избыточное потребление сахара приводит к нарушению обмена веществ, увеличению веса и развитию диабета второго типа (...). Сахар повышает уровень инсулина, который снижает выработку тестостерона», — объяснил доктор. По словам врача, негативно на мужское здоровье также влияют продукты с соей. Гадзиян отметил, что соя содержит фитоэстрогены, регулярное употребление которых снижает уровень тестостерона.

В число таких продуктов доктор также включил газированные напитки. «В газировке содержится много сахара и искусственных добавок, таких как кофеин и фосфорная кислота. Эти вещества могут нарушать обмен веществ и снижать уровень тестостерона», — предупредил он.

Врач добавил, что для мужского здоровья вреден алкоголь. Его регулярное употребление угнетает центральную нервную систему, нарушает работу печени и снижает уровень тестостерона, что может привести к снижению либидо и проблемам с эрекцией, заверил уролог.

Ранее Гадзиян рассказал, что, помимо возраста и генетики, на сексуальное здоровье мужчины влияет множество факторов, на которые можно воздействовать. По словам врача, для полноценной интимной жизни рекомендуется отказаться от малоподвижного образа жизни, просмотра порно и частой мастурбации.

