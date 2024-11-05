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16:43, 5 ноября 2024Мир

В ФРГ признали продвижение российских войск на Украине

Генерал ВС ФРГ Бройер: Россия верно движется вперед на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска медленно, но верно движутся вперед на Украине, и время играет в их пользу. Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ генерал Карстен Бройер, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Если обратить внимание на ориентацию российской экономики на экономику войны, то можно легко увидеть, что время явно играет в пользу Москвы. Российские войска медленно, но верно продвигается вперед на Украине. Запад должен сделать все возможное, чтобы остановить это», — отметил высокопоставленный военачальник.

По словам Бройера, бундесвер «уже сделал много важных шагов для того, чтобы сдерживать Россию». Однако он добавил, что российские вооруженные силы продолжают восстанавливаться и добиваться своих целей, «вне зависимости от хода боевых действий на Украине».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина является ключевым элементом в гибридной войне, которую США развязали в отношении России.

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