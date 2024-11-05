Лавров: Украина — ключевой элемент развязанной против России гибридной войны

Украина является ключевым элементом в гибридной войне, которую США развязали в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны», — оценил роль Украины глава МИД России.

4 ноября Лавров сообщал, что на случай провала Киева «англосаксы» будут готовить Европу к вооруженному конфликту с Россией. Такой вариант развития событий дипломат назвал самоубийственной авантюрой.

Министр иностранных дел России также выразил мнение, что необходимо выводить Запад на чистую воду с его позицией по Украине. Он обратил внимание, что Киев «грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава ООН», а Запад продолжает хвалить украинские власти.