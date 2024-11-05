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13:33, 5 ноября 2024Бывший СССР

Лавров назвал роль Украины в развязанной против России гибридной войне

Лавров: Украина — ключевой элемент развязанной против России гибридной войны
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Украина является ключевым элементом в гибридной войне, которую США развязали в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны», — оценил роль Украины глава МИД России.

4 ноября Лавров сообщал, что на случай провала Киева «англосаксы» будут готовить Европу к вооруженному конфликту с Россией. Такой вариант развития событий дипломат назвал самоубийственной авантюрой.

Министр иностранных дел России также выразил мнение, что необходимо выводить Запад на чистую воду с его позицией по Украине. Он обратил внимание, что Киев «грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава ООН», а Запад продолжает хвалить украинские власти.

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