В Госдуме назвали главный плюс импортозамещения

Глава Госдумы Володин: импортозамещение способствует росту промпроизводства в РФ

У проводимой российскими властями политики импортозамещения есть ряд плюсов. О преимуществах подобной стратегии рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы промышленного производства в России выросли на 4,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Володин заявил, что на подобную динамику оказала влияние в том числе политика импортозамещения. «Хорошие показатели обусловлены рядом факторов, включая развитие импортозамещения», — пояснил глава Госдумы.

Схожая тенденция наблюдается и в ряде других отраслей российской экономики, включая обрабатывающий сектор, добавил Володин. Рост производства в этом секторе по итогам 2024 года прогнозируется на уровне 6,8 процента. «Многие отечественные предприятия успешно заменили импортную продукцию, создали собственную линейку оборудования», — резюмировал он.

При этом сами участники российского рынка придерживаются противоположной позиции по поводу дальнейших перспектив импортозамещения. Так, газета «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Технологий доверия» («Тедо», бывшая PwC) ранее сообщила о глубоком кризисе по этому вопросу. Крупнейшие отечественные предприятия постепенно начали осознавать сложность замены поставщиков оборудования и поиска аналогов от российских производителей. Подобные проблемы были, в частности, зафиксированы в металлургической, нефтегазовой и строительной отраслях.