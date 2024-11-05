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12:52, 5 ноября 2024Мир

В МИД назвали ракетные пуски КНДР реакцией на действия США

Замглавы МИД России Руденко: пуски ракет КНДР являются реакцией на действия США
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: KCNA / Reuters

Пуски ракет КНДР являются законной реакцией на провокационные действия США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«[Постоянный представитель России при ООН Василий] Небензя в Нью-Йорке четко сказал, что это реакция наших корейских друзей на то, что происходит вокруг Корейского полуострова, на ту провокационную деятельность, которую развивают Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками», — заявил замглавы МИД.

По словам Руденко, запуски северокорейских ракет являются законной мерой, связанной с обеспечением обороноспособности КНДР.

1 ноября Северная Корея объявила о запуске новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19».

Позднее в Минобороны Японии сообщили, что КНДР запустила по меньшей мере семь ракет на высоте от 100 километров, дальность полета которых составила от 400 километров.

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