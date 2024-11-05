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04:27, 5 ноября 2024Мир

В Японии заявили о запуске КНДР нескольких ракет

Минобороны Японии: КНДР запустила по меньшей мере семь ракет на высоте от 100 км
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила по меньшей мере семь ракет на высоте от 100 километров, дальность полета которых составила от 400 километров. Об этом заявили в Минобороны Японии, их слова приводит издание FNN.

«Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении северо-востока от западного побережья Северной Кореи между 7:30 и 7:39 утра (1:30 и 1:39 по мск соответственно)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.

Ранее КНДР объявила о том, что в четверг, 31 октября, произвела запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-19».По информации правительства Японии, дальность полета составила 1000 километров, а высота достигла 7000 километров.

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