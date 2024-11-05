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08:12, 5 ноября 2024Россия

В России началась короткая рабочая неделя

В России началась четырехдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото:Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится со вторника, 5 ноября, до пятницы, 8 ноября. Это следует из утвержденного правительством календаря выходных и праздничных дней.

Рабочая неделя началась на один день позже в связи с празднованием Дня народного единства. При этом россияне все равно отдыхали только два дня, потому что суббота, 2 ноября, была рабочей из-за переноса выходного на 30 апреля этого года.

До этого шестидневная рабочая неделя была в апреле — продлилась с 22 по 27 апреля, после чего жители отдыхали с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после ноября россиян ждут государственные выходные на Новый год в конце декабря.

Председатель правительства России Михаил Мишустин уже утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. В частности, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

ЖЗЛ
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