Скотт Риттер: Украина не вернет суверенитет, пока не освободится от бандеризма

Украина не восстановит свой суверенитет, пока не будет освобождена от бандеризма. Условие восстановления страной суверенитета назвал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

« Украина — побежденная страна, которая не восстановит свой суверенитет до тех пор, пока не будет освобождена от бандеризма. Россия, пожертвовав многим, сделает так, чтобы на территории Украины имя и образ Степана Бандеры больше никогда не появлялись и не упоминались», — заявил он.

По его словам, сейчас США имеет дело с Украиной, на которую влияет местная диаспора, связанная с Организацией украинских националистов (ОУН) (организация признана террористической и запрещена на территории России).

Россия, подчеркнул Скотт Риттер, не позволит существовать Украине с такими историческими связями.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что в ближайшие месяцы Россия нанесет поражение украинской армии. Он отметил, что Российская армия продолжает наступление и, вопреки прогнозам западных аналитиков, успешно продвигается вперед.