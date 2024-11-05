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01:00, 5 ноября 2024Мир

В США назвали условие восстановления суверенитета Украины

Скотт Риттер: Украина не вернет суверенитет, пока не освободится от бандеризма
Семен Александров (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не восстановит свой суверенитет, пока не будет освобождена от бандеризма. Условие восстановления страной суверенитета назвал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

« Украина — побежденная страна, которая не восстановит свой суверенитет до тех пор, пока не будет освобождена от бандеризма. Россия, пожертвовав многим, сделает так, чтобы на территории Украины имя и образ Степана Бандеры больше никогда не появлялись и не упоминались», — заявил он.

По его словам, сейчас США имеет дело с Украиной, на которую влияет местная диаспора, связанная с Организацией украинских националистов (ОУН) (организация признана террористической и запрещена на территории России).

Россия, подчеркнул Скотт Риттер, не позволит существовать Украине с такими историческими связями.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что в ближайшие месяцы Россия нанесет поражение украинской армии. Он отметил, что Российская армия продолжает наступление и, вопреки прогнозам западных аналитиков, успешно продвигается вперед.

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