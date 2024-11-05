Украина не восстановит свой суверенитет, пока не будет освобождена от бандеризма. Условие восстановления страной суверенитета назвал бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».
« Украина — побежденная страна, которая не восстановит свой суверенитет до тех пор, пока не будет освобождена от бандеризма. Россия, пожертвовав многим, сделает так, чтобы на территории Украины имя и образ Степана Бандеры больше никогда не появлялись и не упоминались», — заявил он.
По его словам, сейчас США имеет дело с Украиной, на которую влияет местная диаспора, связанная с Организацией украинских националистов (ОУН) (организация признана террористической и запрещена на территории России).
Россия, подчеркнул Скотт Риттер, не позволит существовать Украине с такими историческими связями.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис допустил, что в ближайшие месяцы Россия нанесет поражение украинской армии. Он отметил, что Российская армия продолжает наступление и, вопреки прогнозам западных аналитиков, успешно продвигается вперед.