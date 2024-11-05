В США предотвратили теракт на электростанции

ФБР предотвратило теракт с применением БПЛА на электростанции в Нэшвилле

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) предотвратили теракт с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на электростанции в Нэшвилле, подозреваемый в подготовке атаки задержан. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Подозреваемым оказался 24-летний житель штата Теннесси Скайлер Филиппи, задержанный на финальном этапе нападения. Подчеркивается, что причиной совершения теракта стало желание продвигать «идеологию превосходства белой расы».

«Это дело служит еще одним предупреждением тем, кто стремится сеять насилие и хаос во имя ненависти, нападая на критически важную инфраструктуру нашей страны: Министерство юстиции найдет вас, мы сорвем ваш заговор и привлечем вас к ответственности», — подчеркнул генеральный прокурор Меррик Гарланд.

7 сентября спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в городе Нью-Йорк, который намеревался совершить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, являющийся сторонником ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).