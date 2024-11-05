Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 5 ноября 2024Мир

В США предотвратили теракт на электростанции

ФБР предотвратило теракт с применением БПЛА на электростанции в Нэшвилле
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) предотвратили теракт с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на электростанции в Нэшвилле, подозреваемый в подготовке атаки задержан. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Подозреваемым оказался 24-летний житель штата Теннесси Скайлер Филиппи, задержанный на финальном этапе нападения. Подчеркивается, что причиной совершения теракта стало желание продвигать «идеологию превосходства белой расы».

«Это дело служит еще одним предупреждением тем, кто стремится сеять насилие и хаос во имя ненависти, нападая на критически важную инфраструктуру нашей страны: Министерство юстиции найдет вас, мы сорвем ваш заговор и привлечем вас к ответственности», — подчеркнул генеральный прокурор Меррик Гарланд.

7 сентября спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в городе Нью-Йорк, который намеревался совершить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, являющийся сторонником ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).

Что думаешь? Оцени!
      Вот это герой!
      Обсудить
      Последние новости

      Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики. Как злоупотребляют служебными полномочиями на СВО?

      Раскрыт механизм развития болезни Паркинсона

      Сбежавших от семей любовников приговорили к тюрьме

      Российские военные заблокировали ВСУ под Курском с помощью минного шлагбаума

      Сестра Ким Чен Ына предрекла войну в случае нарушения паритета на Корейском полуострове

      Новорожденные пострадали при ударе Израиля по больнице в Газе

      В России назвали срок поражения Запада на Украине

      Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним попавшего в разработку разведки Столтенберга

      В США заявили о нежелании Трампа и Харрис завершать конфликт на Украине

      Парень пожаловался на выходки соседей и получил совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше