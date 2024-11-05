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02:32, 5 ноября 2024Мир

В США заявили о желании многих американских политиков расчленить Россию

Экс-разведчик Риттер: многие американские политики хотят расчленить Россию
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: passkphoto / Shutterstock / Fotodom

Многие американские политики еще с 1990-х годов хотят расчленить Россию, чтобы управлять конгломератом более мелких государств. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру».

«Целью многих американских политиков было расчленение России на части, которыми можно было бы легко управлять. Мы никогда не хотели, чтобы Россия оставалась целой и невредимой, чтобы она снова могла заявить о себе на международной арене», — рассказал военный аналитик.

Он также добавил, что американские элиты продолжают ошибочно рассматривать Россию через призму 1990-х годов. Однако за последние два десятилетия Россия прошла успешную трансформацию, в то время как США проглядел этот процесс, уверен он.

Ранее американская парламентская газета The Hill сообщала, что в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа он сможет положить конец украинскому конфликту, якобы предъявив ультиматум как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину. Авторы материала считают, что политика Дональда Трампа по украинскому вопросу будет существенно отличаться от политики Джо Байдена и Камалы Харрис.

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