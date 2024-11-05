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00:27, 6 ноября 2024Россия

Вассерман спрогнозировал итоги выборов в США

Вассерман: Трамп наберет больше голосов, но победу присудят Харрис
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман . Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «МК» спрогнозировал итоги выборов в США. По его мнению, больше голосов наберет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, но победу присудят его оппоненту Камале Харрис.

«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис», — сказал он, отметив, что аналогичная ситуация была на прошлых выборах, когда победу одержал Байден за счет «поддельных бюллетеней».

Депутат обратил внимание на то, что в 2020 году на избирательных участках присутствовало множество активистов от Демократической партии, которые не пускали республиканцев на голосование или для проверки подсчетов.

Вассерман считает, что для России предпочтительным кандидатом является Камала Харрис. Он пояснил, что в этом случае американцы будут максимально разобщены, что доведет США до гражданской войны.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в любом случае объявит о своей победе, вне зависимости от итогов выборов.

Вот это герой!
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