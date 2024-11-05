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12:39, 5 ноября 2024Экономика

Влияние президентских выборов в США на экономику Ирана оценили

В парламенте Ирана заявили, что выборы в США не повлияют на экономику страны
Дмитрий Воронин

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Член комитета бюджетного планирования Меджлиса (парламента) Ирана Рахим Заре считает, что на экономику страны не повлияют результаты президентских выборов в США в связи с ее невосприимчивостью к санкциям. Об этом со ссылкой на интервью политика агентству ISNA сообщает ТАСС.

По словам парламентария, сейчас достигнута «такая степень устойчивости, что никакие американские махинации не смогут повлиять на рынок и экономику Ирана». Он напомнил, что все предыдущие главы США, вне зависимости от того, какую партию они представляли, вводили против Ирана новые санкции, поэтому и в этот раз ничего не изменится.

В октябре стало известно о новых ограничениях США против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана. Глава Госдепа Энтони Блинкен объяснил введенные меры стремлением ограничить поддержку Ираном своих партнеров, а также пресечь поток доходов, используемых для финансирования ядерной программы.

Голосование в США проходит во вторник, 5 ноября. Американцы выбирают президента, вице-президента, 468 конгрессменов, губернаторов 11 штатов и представителей в местные органы власти. На выборах главы государства демократическую партию представляет Камала Харрис, а республиканцев — бывший президент Дональд Трамп, занимавший пост в 2017-2021 годах.

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