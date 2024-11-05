Водителей начнут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

Минтранс увеличит количество камер на железнодорожных переездах

Министерство транспорта собирается увеличить число требований для установки новых камер выписывания штрафов на железнодорожных (ЖД) переездах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

«Дополнительные камеры нужны для борьбы с ростом аварийности», — уточняют в министерстве. Камеры фото- и видеофиксации появятся на тех переездах, где за год произошла хотя бы одна авария с поездом. Фиксирующими нарушения средствами также будут оборудованы ЖД переезды без дежурных и шлагбаумов.

Устанавливать оборудование будут железнодорожники, они также займутся его обслуживанием. Ожидается, что затраты на нововведение в течение шести лет превысят три миллиарда рублей.

В настоящее время камеру на железнодорожных путях устанавливают, если на переезде в течение трех лет произошло более двух тяжелых ДТП.

Ранее россиян предупредили о штрафах за езду на грязных автомобилях. Таким нарушителям закона грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.