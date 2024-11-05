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12:56, 5 ноября 2024Экономика

Водителей начнут чаще штрафовать на железнодорожных переездах

Минтранс увеличит количество камер на железнодорожных переездах
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Министерство транспорта собирается увеличить число требований для установки новых камер выписывания штрафов на железнодорожных (ЖД) переездах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

«Дополнительные камеры нужны для борьбы с ростом аварийности», — уточняют в министерстве. Камеры фото- и видеофиксации появятся на тех переездах, где за год произошла хотя бы одна авария с поездом. Фиксирующими нарушения средствами также будут оборудованы ЖД переезды без дежурных и шлагбаумов.

Устанавливать оборудование будут железнодорожники, они также займутся его обслуживанием. Ожидается, что затраты на нововведение в течение шести лет превысят три миллиарда рублей.

В настоящее время камеру на железнодорожных путях устанавливают, если на переезде в течение трех лет произошло более двух тяжелых ДТП.

Ранее россиян предупредили о штрафах за езду на грязных автомобилях. Таким нарушителям закона грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

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