Вокруг Веги обнаружили гладкий диск

arXiv: вокруг Веги обнаружили гладкий околозвездный диск

Группа астрономов Университета Аризоны в Тусоне использовала космические телескопы НАСА «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» для детального изучения диска из обломков, окружающего звезду Вега. Исследование, опубликованное на сервере arXiv, выявило уникальные особенности этой звездной системы.

Ученые обнаружили, что диск вокруг Веги имеет гладкую структуру без крупных планет, что резко отличается от ранее изученных околозвездных дисков. Распределение пыли в диске представлено в виде слоев, где давление звездного света выталкивает мелкие частицы быстрее, чем крупные. Телескоп «Уэбба» зафиксировал инфракрасное свечение от мелких частиц пыли, а «Хаббл» зафиксировал внешний ореол из частиц, отражающих звездный свет, что позволило изучать физические особенности этих обломков.

Результаты показали отсутствие планет, которые могли бы вызывать сжатие или сегментацию диска. Такой вывод сделан на основании того, что крупные тела, такие как планеты размером с Нептун, создают разрывы и зоны очищения в дисках вокруг звезд, чего в случае с Вегой не наблюдается. Исследователи отмечают, что этот феномен делает систему Веги уникальной по сравнению с другими звездными системами.

Для сравнения ученые приводят звезду Фомальгаут, расположенную в схожем по возрасту и температуре регионе. Вокруг Фомальгаута существует несколько поясов обломков, которые, предположительно, создаются скрытыми планетами. Это отличает ее от Веги, где отсутствуют такие гравитационные структуры, и поднимает вопросы о том, какие факторы определяют архитектуру подобных систем.

Новое исследование подчеркивает важность изучения околозвездных дисков для понимания процессов формирования планет. Открытие гладкого диска вокруг Веги расширяет представление о разнообразии планетных систем, даже если скрытые планеты не всегда можно увидеть напрямую.