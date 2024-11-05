Вучич назвал разницу между Россией и Западом

Вучич: Россия не бомбила Сербию, в отличие от Запада

Отличие России от Запада заключается в том, что РФ не бомбила Сербию. Разницу назвал президент европейской страны Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

«Мы должны сказать, что есть разница. Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу. Другой вопрос — я могу говорить, нравится ли мне больше западная модель чего-то, чем российская или нет, это другой вопрос», — объяснил Вучич.

Также президент Сербии подчеркнул, что страна находится на европейском пути, однако не должна разрывать связи с Россией и Китаем.

Ранее Вучич заявил, что Сербия, как независимая и суверенная страна, будет придерживаться собственной внешней политики и никогда не введет санкции против России.