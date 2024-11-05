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15:25, 5 ноября 2024Забота о себе

Юрист рассказал о выдумывании врачами протоколов осмотра из-за «палочной системы»

Юрист Чернышук: врачи выдумывают протоколы осмотра из-за «палочной системы»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Врачи могут выдумывать протоколы обследования пациентов, чтобы избежать дисциплинарных взысканий за невыполнение плана, сообщает «Ридус» со ссылкой на заявление руководителя центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николая Чернышука.

Он рассказал о случае, произошедшем в одной из тюменских клиник. Местная жительница пожаловалась на терапевта городской поликлиники № 5: она заявила, что врач внес в протокол недостоверную информацию. Как заявила женщина, в документе были приведены данные о росте, весе, давлении и других данных пациентки, хотя врач даже не измерял эти показатели. Осмотр длился все пару минут, все остальное время врач заполнял документы.

При повторном визите женщина задала врачу вопрос о том, как эти данные оказались в бумагах. В ответ он признал, что осмотр не был проведен должным образом, и информацию из базы удалил.

Юрист отметил, что похожие случаи сейчас происходят повсеместно. Если действия врача не приводят к серьезным последствиям, то «такое нарушение можно списать на дефект оформления медицинской документации».

«Скорее всего, серьезной ответственности для врача не наступит. Сложившаяся ситуация объясняется катастрофической нехваткой времени. Прием врача-терапевта длится около 15 минут. За это время он должен выслушать все жалобы пациента, собрать анамнез и заполнить необходимые документы», — пояснил Чернышук.

Однако, добавил юрист, ложный протокол осмотра может обернуться для пациента бедой. «В нашей практике были случаи, когда из-за неправильно оформленной медицинской документации страховая компания отказывалась оплачивать страховку», — рассказал эксперт.

В связи с этим, заключил Чернышук, если пациенту причинен серьезный вред, то заполнявший документы врач рискует понести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что наибольшие медианные заработные платы среди врачей в коммерческих клиниках России получают стоматологи, хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты.

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