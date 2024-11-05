Захарова: США ждет раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США будут вынуждены преодолеть внутренний раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов президента. Об этом она высказалась в комментарии телеканалу RT.

Захарова рассказала о главной боли США и уточнила, что страну ждет раскол в обществе после окончания голосования.

«Я думаю, что сейчас главная боль Америки как нации и народа — каким-то образом в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов», — сказала она.

Дипломат обратила внимание, что в Соединенных Штатах граждане готовы устраивать погромы и нападать, поскольку другой человек обладает иными политическими взглядами. По ее мнению, даже в Вашингтоне не знают, как преодолеть эту проблему.

Ранее Захарова заявила, что США «постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается». Дипломат подчеркнула, что Москва отвергает подобные обвинения американских спецслужб.