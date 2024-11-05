Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:56, 5 ноября 2024Мир

Захарова рассказала о главной боли США

Захарова: США ждет раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Sefa Karacan / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США будут вынуждены преодолеть внутренний раскол в обществе вне зависимости от итогов выборов президента. Об этом она высказалась в комментарии телеканалу RT.

Захарова рассказала о главной боли США и уточнила, что страну ждет раскол в обществе после окончания голосования.

Материалы по теме:
Перерождение демократии Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Перерождение демократииСкандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
13 января 2021
Спустился с небес Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Спустился с небесДональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
15 ноября 2020

«Я думаю, что сейчас главная боль Америки как нации и народа — каким-то образом в первую очередь сделать так, чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов», — сказала она.

Дипломат обратила внимание, что в Соединенных Штатах граждане готовы устраивать погромы и нападать, поскольку другой человек обладает иными политическими взглядами. По ее мнению, даже в Вашингтоне не знают, как преодолеть эту проблему.

Ранее Захарова заявила, что США «постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается». Дипломат подчеркнула, что Москва отвергает подобные обвинения американских спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил о большой победе на выборах США

      Кандидат в вице-президенты США рассказал о влиянии усталости от Трампа на исход выборов

      Французское издание назвало чемпионку Олимпиады-2024 мужчиной. На чем основаны обвинения алжирской боксерши Хелиф?

      Москвичам назвали срок таяния снега

      В Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией

      В Крыму более шести тысяч человек остались без света из-за аварии

      В трех американских штатах заявили об угрозах на выборах

      Лавров пообещал ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов

      Москвичам пообещали возвращение осенней погоды

      В США задержали угрожавшего массовой стрельбой в случае победы Трампа американца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше