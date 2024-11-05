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19:44, 5 ноября 2024Из жизни

Знаменитый юрист рассказал о способных сбивать корабли пришельцев технологиях США

Юрист Шиэн: США разработали технологию отключения и посадки кораблей пришельцев
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Bryn Lennon / Getty Images

Знаменитый американский адвокат Дэнни Шиэн заявил, что США обладает секретными технологиями, способными произвести отключение и посадку кораблей пришельцев. Об этом пишет Daily Star.

79-летний Шиэн принимал участие во многих громких процессах в США, включая разбирательства вокруг так называемых документов Пентагона — секретного сборника «Американо-вьетнамские отношения, 1945-1967: Исследование», просочившегося в печать в 1971 году. В последние годы юрист уверился, что правительство США скрывает правду о контактах с пришельцами, и добивается обнародования этих данных.

В недавнем интервью подкасту Джулиана Дорси Шиэн рассказал, что американские власти обладают технологией, которая позволяет сбивать корабли пришельцев. «Они разработали технологию, чтобы сбить несколько этих штук. Это чрезвычайно мощная технология, которая, скажем так, способна вывести эти корабли из строя и заставить их приземлиться», — сказал он.

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Шиэн также уверен, что правительство завладело несколькими неповрежденными кораблями инопланетян. Юрист выразил опасение, что подобные действия могут быть восприняты пришельцами как объявление войны. Никаких доказательств своих высказываний он привести не смог.

Ранее в США бывший сотрудник Пентагона Луис Элизондо, которого Шиэн представлял в тяжбе по поводу НЛО против Минобороны США, показал во время выступления фото корабля пришельцев и попался на лжи. Предоставленный им снимок «корабля-матки пришельцев» оказался фотографией отражения люстры в оконном стекле.

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