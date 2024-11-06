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14:30, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине понадеялись на приближение справедливого мира из-за победы Трампа

Шмыгаль понадеялся на приближение мира для Украины из-за победы Трампа
Кристина Есикова (редактор отдела БСССР)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль понадеялся, что победа Дональда Трампа на выборах президента США приблизит справедливый мир для Киева. Об этом он написал в соцсети Х.

Шмыгаль в поздравлении американского политика отметил, что Украина ждет эпоху сильных Соединенных Штатов Америки под руководством Трампа. «Мы рассчитываем на усиление нашего стратегического партнерства и приближение справедливого мира», — заявил украинский премьер.

Кроме того, Киев надеется, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и не откажется от реализации двусторонних проектов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский решил одним из первых поздравить Трампа с победой на выборах президента США. Он выразил надежду, что между странами будет плодотворное сотрудничество. Кроме того, Зеленский рассчитывает на помощь в разрешении конфликта с Россией.

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