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00:41, 6 ноября 2024Мир

Аналитик предсказал масштабные беспорядки при победе Трампа

Военный аналитик Гайани: победа Трампа грозит США более масштабными беспорядками
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Исход президентских выборов в США в первую очередь отразится на стране, поскольку ей грозит период нестабильности и протестов. Таким мнение в беседе с ТАСС поделился военный аналитик, обозреватель, главный редактор Analisi Difesa Джанандреа Гайани.

«Причем протесты в случае победы Дональда Трампа могут быть масштабнее, чем в случае избрания Камалы Харрис», — пояснил эксперт.

По его мнению, миру, и, главное, Европе, не стоит связывать судьбу с исходом выборов президента США. «Гадать, кто из них будет лучше, бесполезно, потому что любой президент США будет соблюдать в первую очередь интересы Америки, а не Европы», — подчеркнул Гайани.

При этом эксперт допустил, что Трамп может попытаться найти способ положить конец украинскому конфликту.

Ранее Трамп заявил, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после подведения итогов выборов. По его словам, он признает свое возможное поражение только в том случае, если сочтет, что выборы прошли «честно и независимо».

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