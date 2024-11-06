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15:46, 6 ноября 2024Наука и техника

Себестоимость флагманов Apple и Google сравнили

Nikkei: iPhone 16 Pro оказался на $160 дороже смартфона Google в производстве
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Аналитики агентства Nikkei оценили стоимость производства топовых смартфонов Apple и Google. Материал опубликован на сайте издания.

Специалисты подсчитали, сколько каждый из IT-гигантов тратит на производство своего флагманского смартфона. Оказалось, что Google Pixel 9 Pro обходится компании в 406 долларов. Себестоимость смартфона iPhone 16 Pro составила 568 долларов — то есть примерно на 160 долларов выше.

Авторы отметили, что при этом оба флагмана стоят потребителю примерно 1000 долларов. Также журналисты подчеркнули, что оценивали только себестоимость деталей, то есть не учитывали логистику, маркетинг и прочие затраты. Без этой информации сложно сказать, что Apple и Google зарабатывают на каждом аппарате.

Самым дорогим компонентом Google Pixel 9 Pro назвали процессор Tensor G4, который стоит около 80 долларов. Далее в списке идут дисплей и камера — 75 и 60 долларов соответственно. У iPhone 16 Pro самым дорогим оказались процессор, дисплей и камера — 135, 110 и 90 долларов соответственно.

В начале октября специалисты исследовательской компании TD Cowen подсчитали себестоимость iPhone 16 Pro Max. Она составила 485 долларов — для сравнения, стоимость всех деталей iPhone 15 Pro Max составляет 453 доллара.

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