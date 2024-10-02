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09:04, 2 октября 2024Наука и техника

Раскрыта себестоимость iPhone 16

Appleinsider: себестоимость iPhone 16 Pro Max составила $485 при цене $1200

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Globallookpress.com

Стоимость производства смартфонов серии iPhone 16 выросла по сравнению с предыдущим поколением. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа сослались на отчет исследовательской компании TD Cowen. Специалисты выяснили, что стоимость производства iPhone 16 Pro Max вместе с начинкой, сборкой и упаковкой составила 485 долларов. При этом себестоимость iPhone 15 Pro Max составляла 453 доллара. В рознице США iPhone 16 Pro Max стоит минимум 1200 долларов.

Из раскрытых данных следует, что производить iPhone 16 также дороже, чем iPhone 15. Так, себестоимость стартовой модели 2024 года составила 416 долларов, тогда как на производство iPhone 15 тратили 395 долларов.

Исследователи отметили, что во флагманском смартфоне самым дорогим является дисплей, который стоит 80 долларов. В iPhone 16 дороже всего также обходится экран, которые Apple закупает по 65 долларов за штуку. Удорожание производства iPhone в октябре 2023 года предсказывали аналитики Fomalhaut Techno Solutions.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Apple запланировала выпуск двух умных колонок, одна из которых получит роботизированную руку. Девайс обойдется дороже 1000 долларов.

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      Андрей Ставицкий
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