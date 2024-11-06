Автомобилистов предупредили об опасных коровах в российском регионе

Коровы слизали соль с трассы М-5 в Челябинской области и повысили риск аварий

На трассе М-5 в Челябинской области заметили коров, которые слизывают противогололедную соль с дорожного полотна. В связи с этим пресс-служба Упрдор «Южный Урал» призвала водителей быть осторожнее, передает URA.RU.

Три коровы забрели на 105-й километр дороги к Екатеринбургу в Каслинском районе Челябинской области. Животные находятся со стороны полосы в направлении Челябинска. Автомобилистов предупредили, что из-за отсутствия реагентов на дороге повышается риск аварий.

Ранее в городе Миасс Челябинской области жителям пришлось тащить и толкать автобус в гору из-за гололеда. Инцидент попал на видео.