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01:47, 6 ноября 2024Мир

Больше половины американцев оказались недовольны работой Байдена на посту президента

CNN: 58 процентов избирателей США недовольны работой Байдена на посту президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Около 58 процентов избирателей в США выразили недовольство работой Джо Байдена на посту президента. Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на данные опроса американских избирателей.

Как сообщает телеканал, американцев попросили ответить на вопрос о том, как они оценивают работу Байдена на посту президента США.

При этом около 61 процента избирателей полагает, что лучшие дни США — в будущем, а не в прошлом, а 34 процента считают, что они остались в прошлом.

Ранее Байден назвал бывшего американского лидера Трампа и его сторонников теми, кого хочется «шлепнуть по заднице». Так американский лидер прокомментировал желание Трампа и «его американских друзей» ввести налоговые льготы для богатых.

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