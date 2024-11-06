Бывший министр обороны Израиля назвал причину отставки

Экс-министр Галант объяснил отставку спорами из-за призыва в армию и заложников

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант прокомментировал в обращении к гражданам свою отставку с должности глава Минобороны страны. Его слова приводит РИА Новости.

Галант объяснил свою отставку с поста главы Минобороны Израиля спорами из-за призыва в армию и заложников.

«Третий вопрос, необходимо извлечь уроки и сделать выводы и у этого есть название — государственная следственная комиссия», — отметил он.

Бывший министр также почтил память погибших солдат и выразил соболезнования их семьям. Он отдал честь и покинул трибуну.

5 ноября Нетаньяху уволил Галанта. Его место займет глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорилось в заявлении премьер-министра.