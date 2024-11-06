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19:06, 6 ноября 2024Россия

Депутат Бородай назвал ответственного за слив записи с его фразой о «лишних людях» на СВО

Депутат Бородай: запись с фразой о «лишних людях» на СВО сделал экс-офицер ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Запись с фразой депутата Госдумы, председателя правления «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая о «лишних людях» на специальной военной операции (СВО) сделал бывший подчиненный политика. Ответственного за слив парламентарий назвал в беседе с журналистом 161.ru, сообщается в Telegram-канале издания.

По словам Бородая, речь идет о бывшем полковнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), который с 2014 года перешел на сторону России. Депутат заверил, что не собирается добиваться возбуждения в отношении офицера уголовного дела и заявил, что ему жалко бывшего подчиненного.

Парламентарий объяснил, что в данном случае произошла «мгновенная карма». «Он сейчас в госпитале, у него оторвана нога и множественное осколочное ранение паховой области, — рассказал Бородай. — В общем, у его семейства останется теперь две ноги за всю семью. Его жене оторвало ногу еще в Изюме, в нашем отряде. Она тоже воевала».

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Ранее Бородай подтвердил подлинность записи, появившейся в сети в сентябре. На ней парламентарий говорит, что добровольцев «покупают как мясо», которым «можно рассчитаться в войне, чтобы максимально вымотать противника». Депутат рассказал, что запись сделана в 2023 году во время частного разговора о контрнаступлении украинских войск, а его слова вырваны из контекста и выложены в таком виде, чтобы дискредитировать политика.

ЖЗЛ
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