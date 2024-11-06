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19:08, 6 ноября 2024Экономика

Домохозяек призвали не мыть окна газетой

Эксперты «ТутНовости» назвали четыре мифа об уборке
Мария Черкасова

Фото: РИА Новости

Домохозяйкам не рекомендуется вытирать окна газетой после мойки. Четыре мифа об уборке, в том числе о мойке окон, развеяли эксперты «ТутНовости».

Макулатура оставляет следы от чернил и микроцарапины на стеклах. Более эффективным окажется использование микрофибры. Тряпки из этого материала также окажутся эффективнее в борьбе с пылью, чем пипидастр (метелка для уборки пыли). Последняя только перемещает пыль по квартире.

Уксус, вопреки убеждениям, не является «волшебной палочкой» для любых загрязнений. Белый уксус является действительно эффективным чистящим средством, но только не на пористых поверхностях. С его помощью нельзя чистить мрамор, плиточную затирку, резиновые изделия, а также экраны гаджетов и телевизоров. Сода также не является универсальным средством. Это щадящий абразив, однако он может навредить деликатным поверхностям.

Ранее домохозяек призвали не мыть полы кипятком или горячей водой — иначе покрытие будет очень быстро высыхать, а бытовая химия останется на поверхности в виде налета и разводов.

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